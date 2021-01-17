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Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı! Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?

ÇİN'de dondurma örneklerinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) rastlanması üzerine binlerce ürüne el kondu. Konuyla ilgili Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara Twitter'dan açıklamada bulundu...

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Çin'in Tianjin kentinde dondurmalardan alınan üç numunede yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildiği bildirildi. Tianjin Daqiaodao Food Co. tarafından üretilen dondurmalardan alınan örnekler, Salı ve Çarşamba günleri kontrol için belediyenin hastalık kontrol merkezine gönderilmişti.

Ateş Kara'dan 'dondurma' açıklaması

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Çin'de dondurmada koronavirüs tespit edilmesi, büyük olasılıkla üretim sırasında koronavirüs pozitif birisinden bulaş olması ile ilgili olabilir. Soğukta bulunduğu için, virüs daha uzun süre tespit edilebilir Bulaşa neden olamaz dünyada bugüne kadar gıda ile geçiş gösterilmedi..."

"Çin'de bir seferde üretilen 4,836 kutu dondurmadan alınan örneklerden 3'ünde virüs pozitif bulunmuş. Öncelikle bu hastalık yapabilecek bir virüs mü ? Yoksa, virüs parçası mı ? Bunu değerlendirmek mümkün değil, ancak virüs bile olsa bugüne kadar gıda ile geçiş olduğu gösterilmedi."

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