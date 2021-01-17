Anketçi Kemal Özkiraz sözde anketlerle 'fitne' peşindei! FETÖ ve HDP ile sıkı irtibat...

Avrasya Araştırma'nın Başkanı olan Kemal Özkiraz, yaptığı sözde anketlerle AK Parti içinde ve Cumhur İttifakı ortakları arasında fitne çıkarmak için sözde anketler yayınlıyor. HDP'den para aldığı belirtilen Özkiraz'ın, FETÖ sanık ve şüphelileriyle de yakın irtibatı görülüyor.

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CHP ve HDP ile yakın ilişkisi bulunan Avrasya Araştırma'nın başkanı Kemal Özkiraz, yayınladığı sözde anketlerle Cumhur İttifakı ve hükümet içiresinde fitne ateşe yakmak için elinden gelini arkasına koymuyor. Antalya'da yaşayan Özkiraz hakkında bugüne kadar “sosyal paylaşım platformları üzerinden provokatif içerikli paylaşımlar yapma", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama", "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

Kemal Özkiraz, sosyal medya üzerinden özellikle AK Parti'nin içini karıştırmak, terör örgütlerinin hedefindeki bakanları "Erdoğan'a rakip' olarak gösterip görevden alınmalarını sağlamak için sürekli manipüle ettiği anlat açıklıyor. Anketleri nasıl yaptığı ve nasıl finanse ettiğiyle ilgili bilgileri ise sır gibi saklıyor. Özkiraz'ın son fitne çabası sözde "En çok sevdiğiniz siyasetçi" anketiyle oldu.

Ankara göre en sevilen siyasetçi Mansur Yavaş çıkarken, ikinci sıraya Süleyman Soylu'yu kodu. Üçüncü sırada Ekrem İmamoğlu gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. sıraya konuldu. Özkiraz'ın böylece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da parti tabanı arasına fitne sokmaya çalıştığı belirtiliyor.

FETÖ sanıklarıyla sıkı irtibatlı

Gününün büyük bölümünü sosyal medyada geçiren Kemal Özkiraz'ın, Twitter’da fenomen olan 'FETÖ üyeliği' suçundan tutuklanan @kacsaatolduson kullanıcı isimli hesabın yöneticisi Hüseyin Yılmaz, "FETÖ Propagandası Yapmak" suçundan tutuklanan @ankara_kusu kullanıcı isimli hesabın yöneticisi Oktay Yaşar ve @MST_Selanik kullanıcı isimli hesabın yöneticisi Mesut Aykın ile sosyal medya üzerinden sıkı irtibat içinde olduğu biliniyor.

Sosyal medyada algı operasyonu yapıyor

Kemal Özkiraz'ın Twitter'da Gökhan Özbek, Levent Mazılıgüney, Ali Aktaş, Levent Özeren ve Fidel Okan gibi isimler ve HDP milletvekilleriyle ortak söylem geliştirip kampanya yaptığı belirlendi. Özkiraz'ın Oktay Yaşar ve Mustafa Selanik'le birlikte Özbek, Mazılıgüney, Aktaş, Özeren ve Okan gibi isimlerle birlikte sosyal medyada' algı operasyonları' organize ettiği öğrenildi.

HDP ve belediyelerden para mı alıyor?

Kemal Özkiraz'ın, HDP Genel Merkezi ve HDP'li belediyelerden para aldığı iddia edilirken, bu konuda bazı tespitlerin istihbarat raporlarına da girdiği belirtiliyor. Özkiraz'ın, tutuklu HDP'li eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'le de yakın irtibatta olduğu ifade edildi.