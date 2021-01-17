Son dakika Elazığ'da korkutan deprem! AFAD Kandilli son depremler listesi...

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde son dakika deprem meydana geldi. AFAD, depremin şiddeti 4.1 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise Elazığ'ın depremin büyüklüğünü 3.9 olarak verdi.

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Son dakika haberine göre; Elazığ'da yine bir deprem oldu. AFAD depremin şiddeti 4.1 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi depremin 3.9 büyüklüğünde gerçekleştiğini duyurdu. Saat 12.24'te meydana gelen depremin derinliğinin 7.2 km. olarak açıklandı.

Vali Yırık: Olumsuz bir durum yok

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Vali Yırık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 12.24'te Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Yırık, "An itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Twitter hesabından deprem ile ilgili açıklama yaptı.

AFAD açıklamasında şunlar kaydedildi;

Elazığ'da saat 12.24'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun Elazığ.

Kandilli Rasathanesi depremle ilgili bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o paylaşım;

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ...