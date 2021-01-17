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Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı

Milan Kulübü, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

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Koronavirüs salgını, spor camiasını etkilemeye devam ediyor.

Son olarak, kariyerini İtalya'da sürdüren milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da koronavirüse yakalandı.

Sağlık durumu iyi
Milan Kulübü, 26 yaşındaki futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sağlık durumu iyi olan Hakan'ın tedavisine başlandığı belirtildi.

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