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DEAŞ’ın uçaksavar kullanan Irak uyruklu teröristi Adana’da tutuklandı

Örgüt kamplarında silah ve bomba eğitimi aldığı daha sonra da Suriye’de oluşturdukları hava savunma biriminde görev yaptığı belirlenen terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, örgüt adına Suriye ve Irak’ta faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişinin Adana’da saklandığını tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından TEM ekipleri, 12 Ocak günü 6 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Demir kapıları koçbaşlarla kırılarak evlere giren TEM ve Özel Harekat ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 3’ü Suriye, 3’ü Iraklı 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bomba eğitimi aldı
Emniyete götürülen şüphelilerden Irak uyruklu Nasir H.’nin, terör örgütü DEAŞ’ın sözde cihat çağrısına uyarak yasa dışı yollarla Suriye’ye geçtiği, burada örgüt kamplarına katıldığı öğrenildi.

Burada silah ve bomba eğitimi alan Nasir H.’nin, bölgedeki çatışmalara katıldığı ve uzun namlulu silahlar kullandığı bilgisine de ulaşıldı.

Tutuklandı
Örgüt tarafından Suriye’de oluşturulan hava savunma biriminde görevlendirilen ve 14.5’lik uçaksavar kullandığı da tespit edilen Nasir H., bir süre önce Suriye’den ‘Abu Aisha Difa’ sahte ismiyle Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapıp, Adana’ya yerleştiği; örgütten gelecek emir ve talimatlar doğrultusunda eylem yapabilecek potansiyele sahip olduğu da öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i sınır dışı edilirken, Irak uyruklu Nasir H. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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