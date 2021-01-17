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TSK en kapsamlı kış tatbikatına hazırlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) son dönemin en kapsamlı kış tatbikatına hazırlanıyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da katılacağı tatbikatta tank bölükleri, topçu bataryaları, keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alacak.

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Alınan bilgiye göre, Kış 2021 Tatbikatı 1-12 Şubat tarihlerinde Kars'ta gerçekleştirilecek.

Birleşik, müşterek, fiili atışlı tatbikata Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları da katılacak.

Tatbikatla, müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, envanterde bulunan, envantere yeni giren veya savunma sanayi firmalarınca geliştirilmekte olan harp silah ve araçlarının performanslarının da denenmesi amaçlanıyor.

Bunun yanında birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesinin geliştirilmesi ile komuta kontrol sistemlerinin işletilmesinin sağlanması da tatbikatın diğer amaçları arasında yer alıyor.

Taarruz, hava hücum harekatı, havadan atma harekatı, hava ulaştırma ve lojistik destek faaliyetlerinin yerine getirileceği tatbikatta, tank bölükleri, topçu bataryaları, havan takımlarının yanı sıra keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alacak.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin de katılacağı operatif seviyedeki tatbikatın son dönemdeki en büyük tatbikatlar arasında yer aldığı belirtiliyor.

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