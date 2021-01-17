Furkan Vakfı'ndan 'şeriat çağrısı' açıklaması! Karanlık bir yerden düğmeye basıldığı açık

ANKARA'da şeriat çağrısı yapılan bildirilerin Furkan Vakfı gönülleri tarafından dağıtıldığı iddialarına vakıftan yalanlama geldi. Furkan Vakfı, konuyla ilgilerinin olmadığını aktararak “Karanlık bir yerden düğmeye basıldığının açıkça ortada” dedi.

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Ankara'da şeriat çağrısının yapıldığı ve Furkan Vakfı gönüllülerince dağıtıldığı iddia edilen bildirilerle ilgili açıklama yapan Furkan Vakfı bildirilerle ilgilerinin olmadığını bildirdi. Vakfın açıklaması, bildirilerin Furkan Vakfı ile bağlantılı olabileceği iddiasına yer veren haberlerin yayınlanmasını takip etti.

Vakıf çıkan haberler üzerine yaptığı açıklamada "Bu gece 00.30 sularında “içeriğinde şeriat istemi bulunan bir bildirinin Ankara’da bazı evlerin kapılarına bırakıldığı, şeriat çağrısı yapan bildiri olarak medyaya yansıyan bu bildirinin Furkan Vakfı ve Alparslan Kuytul Hocaefendi ile ilişkilendirildiği” iddiasını içeren haberlerin yayıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Karanlık birtakım ellerin yine kirli emeller peşinde olduğu ve bizi zan altında bırakmaya veya yeni bir operasyon daha yaptırmaya çalıştıkları ortadadır. Bazı haber sitelerinin de konuyu araştırmadan mal bulmuş mağribi gibi bu asılsız haberin üzerine atladıkları görülmektedir. Bu da karanlık bir yerden düğmeye basıldığının açık göstergesidir” ifadelerine yer verdi.

Yaşananlarla bir ilgileri bulunmadığını söyleyen vakıf, son 24 saat içerisinde yaşanan gelişmeleri “tuzak” olarak nitelendirdi.