BIST 1.524
DOLAR 7,46
EURO 9,01
ALTIN 437,81
HABER /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Beşiktaş'ta sivil polis aracı trafik polisi aracına arkadan çarptı: 3 polis yaralandı

BEŞİKTAŞ TEM Otoyolu FSM Köprüsü istikametinde sivil polis aracı yol ayrımında sabit bekleyen trafik polisi aracına arkadan çarptı. Kazada 3 polis yaralanırken, araç bariyerlerin altına girdi.

Abone ol

Beşiktaş'tan kaza haberi geldi.. Öğle saatlerinde meydana gelen kazada sivil trafik polis aracını kullanan polis, Etiler yol ayrımında sabit bekleyen trafik polisi aracını fark edemedi ve araca arkadan çarptı.  Feci kazada trafik polis aracı bariyerlerin altına girdi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 trafik polisi ve  biri de sivil polis aracında bulunan toplam 3 yaralı polisi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralı polislerin hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken kaza yapan araçlar olay yerinde kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzincan'da yüksek gerilim hattına kapılan 2 çocuğun ayak tabanları patladı!
AÖF sınav giriş ekranı 2021 ne zaman yapılacak?
Bartın İnkumu'nda gemi battı! Vali Sinan Güner talimat verdi
Anketçi Kemal Özkiraz sözde anketlerle 'fitne' peşindei! FETÖ ve HDP ile sıkı irtibat...
Ekonomist Tuna Kaya'dan bomba gümüş tüyosu! 5 neden saydı büyük sıçrama yapacak
Bu sene yarıyıl tatilinde karne dağıtılacak mı MEB haberi
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu
Son dakika Elazığ'da korkutan deprem! AFAD Kandilli son depremler listesi...
Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Kayseri'de korkunç olay! Tren raylarında erkek cesedi bulundu
Yorumlar 1 yorum