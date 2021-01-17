Beşiktaş'ta sivil polis aracı trafik polisi aracına arkadan çarptı: 3 polis yaralandı

BEŞİKTAŞ TEM Otoyolu FSM Köprüsü istikametinde sivil polis aracı yol ayrımında sabit bekleyen trafik polisi aracına arkadan çarptı. Kazada 3 polis yaralanırken, araç bariyerlerin altına girdi.

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Beşiktaş'tan kaza haberi geldi.. Öğle saatlerinde meydana gelen kazada sivil trafik polis aracını kullanan polis, Etiler yol ayrımında sabit bekleyen trafik polisi aracını fark edemedi ve araca arkadan çarptı. Feci kazada trafik polis aracı bariyerlerin altına girdi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 trafik polisi ve biri de sivil polis aracında bulunan toplam 3 yaralı polisi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralı polislerin hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken kaza yapan araçlar olay yerinde kaldırıldı.