Rusya’da korkunç olay! TikTok fenomeni 2 kişiyi öldürdü

RUSYA'nın St. Petersburg kentinde yaşayan 17 yaşındaki TikTok fenomeni annesi ve amcasını öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı.

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Polis, Rusya’nın St. Petersburg şehri Krasnogvardeysky bölgesindeki beş katlı binada gerçekleşen bir cinayet ihbarı aldı. Acil olay mahalline çağrılan polis ekibi, dairede vücudunda bıçak darbeleri olan bir erkeğin ve kadının cansız bedenini buldu. Ölen kadının oğlu, erkeğin ise yeğeni olduğu belirtilen 17 yaşındaki TikTok fenomeninin cinayeti işlemiş olabileceği belirtildi.

Sarhoştu öldürdü

İddiaya göre sarhoş olduğu belirtilen genç erkek önce amcasını tartışma sırasında bıçakladı ve sonra da annesini öldürdü.

Soruşturma sürüyor

17 yaşındaki şüpheli, ilk ifadesinde eve geldiğinde anne ve amcasını ölü bulduğunu söyledi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.