Ahmet Davutoğlu yine fena uçtu! "Erdoğan da yakında tasfiye edilecek"

Gelecek Partisi'ni kurduktan sonra birbirinden büyük iddialarla gündemde kalmaya çalışan Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, yine yüksekten attı. Davutoğlu, bu sefer de "Erdoğan, şu an vesayet altında. 28 Şubat artıklarının vesayeti altında. Uyarıyorum, yakında Sayın Erdoğan da tasfiye edilecek" iddiasında bulundu. Davutoğlu, Erdoğan'ın saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'ı aradığında 'Geçmiş olsun' demediğini söyledi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 28 Şubatçıların vesayeti altında olduğunu ve Cumhur İttifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çekindiğini söyledi. Erdoğan'ın saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'la telefon görüşmesinde "Geçmiş olsun" demediğini söyleyen Davutoğlu, "Sayın Erdoğan telefon görüşmesinde ‘Geçmiş olsun’ demiyor, ikincisi failleri bulacağız da demiyor. Ankara'da mısın diyor. Olayı ciddiye almamaktadır bu" ifadelerini kullandı. İşte Davutoğlu'nun açıklamalarından bazı satır başları...

'Kıymetli siyasetçiydi, çok üzüldük' diyeceklerdi: Selçuk Bey dün bir ameliyat geçirdi. Bu öldürme kastıyla yapılan bir eylemdir. Fiilen içinde silahlı vardır. Beş kişiden ikisi silahlı. Hayal kırıklığı içindeyim. 8 saat sonra AK Partililerden açıklama geldi Selçuk Bey’le ilgili. Allah aşkına selam verdiğiniz birine böyle bir şey olsa 8 saat bekler misiniz? Niye hepsi yeşil ışık bekliyor. Selçuk Bey, geçmişte tecrübelerinden hareketle tedbirli davranmasaydı, ‘Kıymetli bir siyasetçiydi, çok üzüldük’ diye cenazesinde konuşuyor olacaklardı.

Bahçeli çok tehlikeli mesajlar veriyor: Devlet Bahçeli, dört koalisyon teklifimi de reddetti. Bakan istedik, onu da vermedi. Tuğrul Türkeş, o zaman Bakanlık teklifimi kabul ederek Bahçeli'nin oyununu bozdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı çok tehlikeli mesajlar veriyor. Bahçeli de kutuplaşma dilini körüklüyor. Türkiye'yi şiddet sarmalına dönüştürmeye çalışıyorlar. Bu gidişat, çok endişe verici.

Erdoğan'ı uyarıyorum: Yol ayrımında: Niye Gelecek Partisi’ne saldırıyorlar? Çünkü biliyorlar ki oyunun akışı Gelecek Partisi’nin doğuşuyla değişti. Erdoğan, şu an vesayet altında. 28 Şubat artıklarının vesayeti altında. Uyarıyorum, yakında Sayın Erdoğan da tasfiye edilecek. Sayın Erdoğan bir yol ayırımında. Cumhur İttifakı’yla seçim kazanması çok zor. Reformlar diyor. ‘Sakın reformlardan bahsetme, sen bizim eserimizsin’ diyor. Erdoğan’a uyarı niteliği taşıması burada. Erdoğan'ın ilkesel bir siyaset anlayışı yok. Konjonktürel olarak hareket ediyor. Gelecek Partisi'nin önünü diğer aktörlerle birlikte engellemeye çalışıyorlar. Diğer partilerin önünde bir engel yok ama Gelecek Partisi engelleniyor.

Herkes terk eder ben orada olacağım: Sayın Erdoğan’a benzer bir darbe teşebbüsü olsa yarın yanındaki herkes terk eder, ben orada olacağım, arkadaşlarım da orada olacak. 15 Temmuz’da Selçuk Özdağ Başbakanlık’taki Çankaya’daydı. Ama bugün yanında görünenlerin çoğu ertesi gün kuracakları dikta rejiminin hayalini kuracaklar. Sayın Erdoğan’ı uyarıyorum.

Akşener evine dönse Bahçeli Erdoğan'a karşı güç kazanacak: Bahçeli Sayın Akşener’e ikide bir de ‘Evine dön’ diyor. Evine dönse sayın Erdoğan’a karşı güçlü olacak. Sayın Erdoğan da yaptığı temaslarla, ‘Ben alternatif oluşturabilirim’ diye Bahçeli’ye mesaj veriyor. Yarın seçim geldiğinde halk fakirleşme için kimi suçlayacak? Bahçeli, ‘Ben değilim’ diyecek. Bir adam her gün ‘Cumhur İttifakı devam edecek’ diyorsa önce kendini inandırmaya çalışıyordur.