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Mesut Özil'in uçağı Londra'da hazır bekliyor! Bu akşam ya da yarın sabah Türkiye'ye geliyor

ARSENAL’de Çin’de baskı altındaki Uygur Türkleriyle ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptığından beri kadro dışı kalan ünlü futbolcu Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferinde son pürüzler de giderildi.

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Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor. Milliyet'te yer alan habere göre, Arsenal’den alacaklarına karşılık bedelsiz ayrılan Özil için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un özel uçağı Londra’da hazır bekliyor. Ünlü futbolcunun ya bu akşam veya yarın sabah Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Dün Fenerbahçe’nin sosyal medyasından saat tam 19.07’de n”Gel gündüzle gece olalım” diye bir Tweet atıldı, Mesut Özil de bu paylaşıma “like” verdi. Fenerbahçe taraftarı bunu “Geliyor” diye anladı.

Özil ile Fenerbahçe’nin 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe’nin Macaristan’dan transfer ettiği yeni stoperi Attila Szalai İstanbul’a geldi.

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