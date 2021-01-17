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Beşiktaş'ta sivil polis aracı, trafik polisi aracına arkadan çarptı! 3 polis yaralandı

BEŞİKTAŞ TEM Otoyolu FSM Köprüsü istikametinde sivil polis aracı yol ayrımında sabit bekleyen trafik polisi aracına arkadan çarptı. Kazada 3 polis yaralanırken, trafik polisi aracı bariyerlerin altına girdi.

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İstanbul'da iki polis aracının karıştığı kaza TEM Otoyolu FSM Köprüsü istikameti Etiler yol ayrımından saat 12.30 sıralarından meydana geldi. Sivil trafik polis aracını kullanan polis, Etiler yol ayrımına geldiğinden o sırada ayrımda sabit bekleyen trafik polisi aracını fark etmedi.

Sivil polis aracı,  trafik polisi otomobiline arkadan çarptı.  Sivil polis aracı, trafik polisi otomobilini bariyerlerin altına sürükledi, trafik polis aracı bariyerlerin altına girdi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 trafik polisi ve  biri de sivil polis aracında bulunan toplam 3 yaralı polisi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralı polislerin hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken kaza yapan araçlar olay yerinde kaldırıldı.

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