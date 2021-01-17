AÖF sınav tarihleri belli oldu 2021 AÖF sınav tarihleri takvimi

Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği haber geldi. AÖF Güz dönemi final sınav tarihleri belli oldu. 16 Ocak'ta başlayan finalla önümüzdeki birkaç güne dağıtıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan öğrenciler güz dönemi final sınavlarını 16-17 Ocak tarihlerinde yapacak.

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Açık Öğretim Fakültesi Güz Yarıyılı final sınav tarihleri açıklandı. Milyonlarca öğrenci açık öğretim sınavlarına online katılıyor. 2020-2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları Sınav Giriş Bilgisine Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişilebilecek. Peki AÖF final sınavları ne zaman? İşte AÖF sınav giriş belgesi ekranı...

AÖF sınavları, korona virüsü pandemisi sebebiyle online olarak yapılacak. Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları:

1.Yarıyıl dersleri ve 5.Yarıyıl Fark Dersleri için 16-17-18 Ocak 2021

3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır.

AÖF final sınavları nasıl yapılacak: Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

AÖF sınav giriş sınav bilgleri: AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, ‘2020-2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları Sınav Giriş Bilgisine Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz.’ denildi.