Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldıranlardan ikisi gözaltına alındı! Operasyon sürüyor
ANKARA Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Abone ol
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'ın önceki gün Ankara'da evinin önünde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Özdağ'a saldıranlardan ikisinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın 15 Ocak günü ikametinin önünde uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.”
17.01.2021 Tarihli Basın Açıklaması ⚠️ pic.twitter.com/H5myRZlE3y— Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) January 17, 2021