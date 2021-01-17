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Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldıranlardan ikisi gözaltına alındı! Operasyon sürüyor

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'ın önceki gün Ankara'da evinin önünde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Özdağ'a saldıranlardan ikisinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın 15 Ocak günü ikametinin önünde uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.” 

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