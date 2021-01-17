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AÖL kayıt tarihleri 2021 açık lise kayıt tarihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimini güncelleyerek sınav tarihlerini açıkladı. Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin ilerleyen günlerde ilan edileceği duyurulmuştu. İşte, AÖL kayıtlarıyla ilgili bilgiler.

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AÖL sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından gözler kayıt tarihlerine çevrildi. Daha önce yapılan açıklamada 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağı duyurulmuştu. Koronavirüsü nedeniyle ertelenen sınavlarla beraber kayıt işlemleri de ileri tarihe alındı. Ancak AÖL kayıtları için herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

AÖL kayıt yenileme ne zaman: MEB tarafından yapılan açıklamada, ‘2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!’ denildi. Henüz tarihler belli olmadı.

Daha önce yapılan açıklamada 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağı duyurulmuştu.

Sınav tarihleri belli oldu: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 Açık Öğretim Sınav tarihlerini duyurdu. 'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

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