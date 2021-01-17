BIST 1.524
DOLAR 7,46
EURO 9,01
ALTIN 437,81
HABER /  KÜLTÜR VE SANAT
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Netflix'ten 2021 için sevindiren karar: Her hafta...

NETFLİX 2021 yılı boyunca her hafta yeni bir filmi izleyenlerle buluşturma kararı aldı.

Abone ol

Dijital film dizi platformu Netflix, 2021 yılı boyunca her hafta yeni bir filmi gösterime sokmayı planladığını açıkladı. CNN'de yer alan habere göre, Netflix 2021 yılı boyunca her hafta yeni bir filmi izleyenlerle buluşturma kararı aldı. Netflix'te gösterime girecek filmler arasında Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep ve Ariana Granda gibi yıldızların yer aldığı Don't Look Up da bulunuyor.

Netflix'in her hafta yeni bir film kararı, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde sinema salonlarının kapalı olması, yeni filmlerin ilk gösterimlerini büyük salonlarda gerçekleştirememesi gibi nedenlere bağlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye’de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Sağlık Bakanlığı aşı takip 17 Ocak 2021
Atakaş Hatayspor Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti
AÖL kayıt tarihleri 2021 açık lise kayıt tarihleri ne zaman?
Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldıranlardan ikisi gözaltına alındı! Operasyon sürüyor
Bekçi alımı şartları 2021 lise mezunu olmak şart mı?
İngiltere’de durum fena! Hastanelere 30 saniyede bir koronavirüs hastası geliyor
AÖF sınav tarihleri belli oldu 2021 AÖF sınav tarihleri takvimi
Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru sayısı 295 bini geçti
Ahmet Davutoğlu yine fena uçtu! "Erdoğan da yakında tasfiye edilecek"
Karne notları neye göre verilecek MEB yeni karne açıklaması
Yorumlar