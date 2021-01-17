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Ardahan'da kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Ardahan'da başlayan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Görüş mesafesinin de düştüğü yollarda, Karayolları 183. Şube Şefliği sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

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ARDAHAN'da kar yağışı ve rüzgar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışının yanı sıra şiddetli rüzgar nedeniyle buzlanma meydana geldi.

Ardahan'ın Şavşat, Posof ve Çıldır bağlantılı kara yollarında yoğunlaşan kar ve rüzgar dolayısıyla ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Görüş mesafesinin de düştüğü yollarda, Karayolları 183. Şube Şefliği sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

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