Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın alacağı kritik kararlar

ABD basını, yeni Başkan Joe Biden'ın göreve başladıktan sonra almayı düşündüğü bir dizi kritik kararı paylaştı. Yeni Başkan'ın çarşamba günü iktidara gelir gelmez Paris İklim Anlaşması, seyahat yasakları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak çok kritik kararlar alacağı ifade edildi.

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ABD medyasındaki haberlere göre; yeni Başkan Joe Biden, görevdeki ilk gününde Donald Trump'ın seyahat yasaklarını kaldırmak ve Paris İklim Anlaşmasına geri dönmek için başkanlık emirlerini kullanacak. Biden'ın aynı zamanda sınırda ailelerinden ayrılan göçmen çocukları aileleriyle birleştirmeye ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve maske kullanımı konularına odaklanması bekleniyor.

Çarşamba günkü emin töreni yaklaşırken olası şiddet olaylarına karşı 50 eyalet alarma geçti. Binlerce Ulusal Muhafız da başkent Washington'da görev yapacak.

Biden hangi alanlarda harekete geçecek? ABD medyasında yer alan bir bildiriye göre; Biden, Beyaz Saray'a adım atar atmaz selefinin yönetimiyle kopuşa işaret eden bir dizi başkanlık emri imzalayacak. Buna göre Biden: - ABD'yi Paris İklim Anlaşması'na geri döndürecek. - Çoğunluğu Müslüman ülkelerden seyahat yasaklarını kaldıracak. - Federal binalarda ve eyaletler arası seyahatlerde maske takmayı zorunlu hale getirecek. - Ülke genelinde salgın nedeniyle evden çıkartma ve evlere el konulmasına yönelik yasağı uzatacak. Biden'ın aynı zamanda yeni bir göç yasa tasarısını kongreye sunması ve 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomiyi canlandırma paketini kongreden geçirmeye odaklanması bekleniyor. Biden ayrıca yönetiminin görevdeki ilk 100 gününde 100 milyon Kovid-19 aşısı yapmayı vaat etti.

Biden'ın önündeki zorluklar neler?

Biden, daha önce görülmemiş boyutlardaki bir salgının ortasında yönetimi devralacak. Günlük Kovid-19 ölümleri binlerle ifade ediliyor ve şu ana dek 400 bin kişi hayatını kaybetti. Virüsün dışında ülke son dönemde siyasal şiddet olaylarına da sahne oldu.

Biden'ın yemin töreninde işleyeceği tema 'Birleşmiş Amerika' olacak ve seçilmiş Başkan siyasi bölünmeleri gidermeye odaklancak. Törene Başkan Yardımcısı Mike Pence'in katılması beklenirken; Trump katılmayacağını ifade etmişti. (BBC)