Skandal sözlere Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sert tepki

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos'un 'İslam'ın din olmadığı' ve 'Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğu' şeklindeki sözleri üzerine, "Barış ve huzurun hakim kılınması için gayret sarf etmesi gereken din adamlarının en önemli vazifesi bir arada yaşama kültürüne katkı sağlamak olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos'un OPEN TV kanalında katıldığı Yunanistan'ın kurtuluş savaşıyla ilgili programdaki sözlerine tepki gösterdi.

İeronimos'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan iftiralarla dolu mesnetsiz sözlerini şiddetle kınadığını bildiren Erbaş, söz konusu ifadelerin toplumu kışkırtıp insanları İslam'a karşı kin, düşmanlık ve şiddete sevk ettiğini belirtti.

Bir dinin temsilcilerinin barış, birlikte yaşama ve hoşgörü içeren mesajlarla insanları kavga ve çatışmadan uzak, barış içerisinde, insanlık ortak paydasında birlikte yaşamayı teşvik eden bir söylem üretmesi gerekirken üstlendiği misyona yakışmayan açıklamalarda bulunmasının çok talihsiz ve kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Ayrıca Hristiyan dünyasının bu hastalıklı bakış açısına karşı gelmesi gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Müslümanları ötekileştirmeyi hedefleyen bu tarz söylemler Müslümanlara karşı ırkçı bakış açısını beslemekte, canlarına ve ibadethanelerine saldırılara dönüşmektedir. Barış ve huzurun hakim kılınması için gayret sarf etmesi gereken din adamlarının en önemli vazifesi bir arada yaşama kültürüne katkı sağlamak olmalıdır."