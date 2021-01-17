Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (17 Ocak Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 148 bin 636 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 436 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 387 bin 101, can kaybı 23 bin 997 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Ocak 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 148 bin 636 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 436 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 803 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 165 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 262 bin 864'e çıktı.

Toplam test sayısı 27 milyon 372 bin 81'e ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 387 bin 101, vefat sayısı 23 bin 997, ağır hasta sayısı 2 bin 201 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.5, yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.