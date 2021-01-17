Çin aşısı CoronaVac'a Brezilya da onay verdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Brezilya, Çin'de üretilen CoronaVac ile Oxford-AstraZeneca aşılarına acil kullanım onayı verdi.

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13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptırması ile başlayan ve sağlık çalışanlarını ile devam eden Çin'de üretilen CoronaVac yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına Brezilya da acil kullanım onayı verdi. Brezilya'da ayrıca Oxford-AstraZeneca aşısı da onay aldı.

Rus aşısına onay çıkmadı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada ise Anvisa'nın kısa süre içinde sağlanacak ek bilgiler talep ettiği, düzenleyici kurumlardan gelen bu tür taleplerin standart prosedür olduğu ve bunun tescil teklifinin reddedildiği anlamına gelmediği ifade edildi. Rus hükümeti, Sputnik V'nin ülkede kullanımına onay vermişti. RDIF tarafından yapılan açıklamada; Sputnik V'nin Sırbistan, Belarus, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Venezuela, Paraguay ve Filistin tarafından onaylandığı belirtildi.