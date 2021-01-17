Rus muhalif Aleksey Navalni gözaltında

Rusya'da zehirlendiği iddia edilen ve Almanya'da tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalni, ülkesine dönüşte Moskova'da gözaltına alındı.Abone ol
RUSYA'da zehirlenerek Almanya'da tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalni ülkesine döndü. 44 yaşındaki muhalif, Moskova'ya inişinin ardından pasaport kontrolden geçerken Rus polisi tarfafından gözaltına alındı.
Rus muhalif Aleksey Navalni zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'da havaalanında gözaltına alındı.
Navalni'yi Berlin'den taşıyan uçak, koşullar nedeniyle son anda Moskova'daki Vnukovo havaalanı yerine Şeremetyevo Havalimanı'na indi. Navalni, eşi Yulya Navalnaya ve uçakta beraberinde gelen gazetecilerle havaalanında pasaport kontrolüne girdi.
Navalny, burada polisler tarafından gözaltına alındı. Avukatı Olga Mihailova'nın Navalni'nin yanında olmasına izin verilmedi.
Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, 29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresinin defalarca ihlali nedeniyle aranan Aleksey Navalni'nin, Şeremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirildi.