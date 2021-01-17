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Fenerbahçe, Mesut Özil'i resmen açıkladı

Fenerbahçe, Mesut Özil ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi. NTV canlı yayınına bağlanan Mesut Özil, bu gece ailesiyle İstanbul'a geleceğini açıklayarak, "Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum" dedi.

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Fenerbahçe, Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

"Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye geleceğim için çok mutluyum"

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil, NTV'de yayımlanan Yüzde Yüz Futbol programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Çok heyecanlı olduğunu belirten Mesut, "Çok heyecanlıyım, konuşmalarımdan da bellidir ben Fenerbahçeliyim. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye geleceğim için çok mutluyum. Allah'a şükür oldu. O yüzden çok mutluyum ve heyecanlıyım. Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. İnşallah da formayı gururla taşıyacağım ve takım için elimden geline yapacağım" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, form durumuyla ilgili olarak ise "Birinci takımla antrenman yapıyordum, son olarak Almanya'ya uğramıştım, İngiltere'ye döndüğümde de karantina altındaydım. Bayadır maç oynamıyorum ama vücut olarak fitim" şeklinde konuştu.

Mesut, bu gece ailesiyle İstanbul'da olacağını da açıkladı.

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