FETÖ'nün Ankara'daki dershaneler sorumlusu yakalandı

FETÖ/PDY'nin Ankara Dershaneler Sorumlusu olarak görev yapan Hakan Artuç, Etimesgut'ta saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ/PDY'nin çeşitli dershanelerinde yöneticilik yapan Artunç'un Bylock kullanıcısı olduğu belirlendi.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari şüphelilere yönelik düzenledikleri operasyon kapsamında FETÖ/PDY'ye ait dershanelerde yöneticilik yapan, FETÖ'nün Ankara'daki dershanelerinden sorumlu olan Hakan Artuç'u, Etimesgut'ta saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Bylock kullanıcısı olduğu belirlendi

Ekipler, düzenledikleri operasyonda FETÖ'ye ait Ankara'daki dershanelerden sorumlu olan ve örgüte ait dershanelerde yöneticilik yapan Hakan Artuç'un Bank Asya hesabının olduğunu, şüpheli şirket kaydının bulunduğunu, Pak Eğitim İş Sendikası üyeliğinin, pasaport şerh kaydının ve Bylock hesabının bulunduğunu belirledi. Kayseri'de etkin pişmanlıktan yararlanan bir FETÖ şüphelisinin ifadesinde Ankara Dershaneler sorumlusu olduğu belirlenen Artuç'un, Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmalarda firari olduğu, Yozgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında aranma kaydı olduğu öğrenildi.