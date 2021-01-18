BIST 1.524
DOLAR 7,46
EURO 9,01
ALTIN 441,14
HABER /  YEREL

FETÖ'nün Ankara'daki dershaneler sorumlusu yakalandı

Demirören Haber Ajansı

FETÖ/PDY'nin Ankara Dershaneler Sorumlusu olarak görev yapan Hakan Artuç, Etimesgut'ta saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ/PDY'nin çeşitli dershanelerinde yöneticilik yapan Artunç'un Bylock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Abone ol

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari şüphelilere yönelik düzenledikleri operasyon kapsamında FETÖ/PDY'ye ait dershanelerde yöneticilik yapan, FETÖ'nün Ankara'daki dershanelerinden sorumlu olan Hakan Artuç'u, Etimesgut'ta saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Bylock kullanıcısı olduğu belirlendi

Ekipler, düzenledikleri operasyonda FETÖ'ye ait Ankara'daki dershanelerden sorumlu olan ve örgüte ait dershanelerde yöneticilik yapan Hakan Artuç'un Bank Asya hesabının olduğunu, şüpheli şirket kaydının bulunduğunu, Pak Eğitim İş Sendikası üyeliğinin, pasaport şerh kaydının ve Bylock hesabının bulunduğunu belirledi. Kayseri'de etkin pişmanlıktan yararlanan bir FETÖ şüphelisinin ifadesinde Ankara Dershaneler sorumlusu olduğu belirlenen Artuç'un, Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmalarda firari olduğu, Yozgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında aranma kaydı olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da akıllara durgunluk veren kaza! Asılı kalan otomobildeki 2 kadın kurtarıldı
ABD'den Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın gözaltına alınmasına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a 'geçmiş olsun' telefonu bilgi aldı
Bursa'da 8 dağcı, 9 saat sonra donmak üzereyken bulundular!
Gaziantep FK'da Sa Pinto dönemi
En çok online alışveriş yapan il İstanbul oldu! Ankara ve İzmir peşinde...
Muğla'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Habertürk yazarı Kübra Par'dan Akşener'e eleştiri: Benzetmesi uygun olmadı!
Türkiye'den Müslümanlara hakaret eden Yunan Başpiskopos'a çok sert yanıt!
Bakan Bekir Pakdemirli: Müdahale alımları hasat öncesi açıklandı
Yorumlar