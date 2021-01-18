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Antalya'da camiye namaz kılmaya gitti! Başına gelmeyen kalmadı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da namaz kılmak için camiye giden Osman Ünal, kapılar kapanınca içeride mahsur kaldı.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Hacı Ali Uyaroğlu Camii'nde medyana geldi. Osman Ünal (43), namaz kılmak için akşam saatlerinde camiye girdi. Namazını kıldıktan sonra caminin kapılarının kapandığını fark eden Osman Ünal, bahçedeki gençlere seslenmesine rağmen cevap alamadı. Caminin karşısındaki Masadağı itfaiye istasyonundaki görevli itfaiye erleri, sesleri duyunca yardıma koştu. İtfaiye ekiplerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerine namaz kıldığını ve kapının kapandığını söyleyen Ünal, çağrılan imamın kapıyı açmasıyla çıktı. Polis ekipleri tedbir amaçlı Ünal’ı ekip aracına alarak GBT sorgusu yaparken, her ihtimale karşı camiyi de kontrol edildi. Yapılan incelemelerde herhangi olumsuz bir durum olmaması üzerine Ünal, serbest bırakıldı.


"Bir baktım kapı kilitlenmiş"
Namaz kılarken bir anda kapının kapandığını söyleyen Osman Ünal, "Namaz kılıyordum bir baktım kapı kilitlenmiş. Kilitleyeceklerini de düşünemedim. Gençler vardı, bir görevli kim varsa haber edin dedim. Gençler beni umursamayınca caminin karşısında bulunan itfaiye istasyonundaki arkadaşlar sesimi duyarak geldi. Onlar da polisi arayınca, imam çağrıldı ve kapı açılarak çıktım" dedi.

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