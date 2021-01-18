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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan flaş bütçe açıklaması 66,5 milyar lira tasarruf sağladık

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, son dakika açıklamasında bütçe açığının 172 milyar liranın altında olduğunu belirtip, "66,5 milyar lira tasarruf sağladık" dedi

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek. 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- 2020 bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık.

- Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz.

- 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz.

- Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır.

- Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek.

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