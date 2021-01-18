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Inter'den Juventus karşısında kritik galibiyet

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 18. haftasında Inter, sahasında ağırladığı Juventus'u 2-0 yendi.

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İtalya Serie A 18. hafta maçında Inter ile Juventus karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla ev sahibi Inter oldu. Maç fazlasıyla zirveye ortak olan Inter'de goller 12' Arturo Vidal ve 52. dakikada Nicolo Barella'dan geldi.

Bu sonuçla Antonio Conte'nin takımı iki hafta sonra kazanırken, Pirlo yönetiminindeki son şampiyon ligdeki ikinci yenilgisini aldı.

Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral yedek soyundu.

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