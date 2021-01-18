Ekrem Gökkaya kimdir nereli kaç yaşında öldü? Ekrem Gökkaya filmleri

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından biri olan Ekrem Gökkaya 87 yaşında öldü. Ekrem Gökkaya'nın ölüm nedeni ise uzun zamandır savaştığı kanser oldu. Aslen Konyalı olan oyuncu Ekrem Gökkaya Atla Gel Şaban, Korkusuz Korkak, Avanak Apdi gibi efsane filmlerde rol aldı. Peki Ekrem Gökkaya evli mi çocukları var mı?

Abone ol

Yeşilçam’ın emektar isimlerinden olan usta oyuncu Ekrem Gökkaya tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kanserle mücadele eden başarılı isimin vefat haberi sonrası çok sayıda baş sağlığı mesajı yayınlandı Peki, Ekrem Gökkaya kimdir, hangi filmlerde oynadı?

Ekrem Gökkaya kimdir: 1934 yılında Konya’da dünyaya gelen Ekrem Gökkaya, İstanbul Erkek Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne devam edip, altı yıl sürecek memuriyet hayatına başladı. Lise yıllarında birçok müsamerede sahne aldı. İlk kez 1959 yapımı “Ömrüm Böyle Geçti” isimli filmde Göksel Arsoy, Kenan Pars ve Öztürk Serengil’le birlikte kamera karşısına geçti.

1992 yılında Kemal Sunal ile oynadığı “Koltuk Belası” isimli filme kadar, 200 civarı sinema ve televizyon filminde oyuncu, prodüksiyon müdürü ve yapım yönetmeni olarak çalıştı. Cem Film ve Cumhur Film de yapım yönetmenliği yaptı.

Kemal Sunal Arzu Film’den başka firmayla çalışmazken ona kontrat yapan ilk kişi Ekrem Gökkaya’dır. Alev Gökkaya ile evli olan Ekrem Gökkaya, mesleği bıraktıktan sonra ise eşinin memleketi Bartın‘a yerleşti.

Ekrem Gökkaya filmleri:

Turist Ömer Arabistan'da (1969)

Keloğlan'la Can Kız (1972)

Şeytan (1974)

Kılıç Aslan (1975)

Avanak Apdi (1978)

Korkusuz Korkak (1979)

Gerzek Şaban (1980)

Atla Gel Şaban (1984)