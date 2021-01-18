Gelecek Partisini sarsan tutuklama! Ardahan İl Başkanı, karısını döverek burnunu kırdı
ARDAHAN'dan gelen haber Ahmet Davutoğlu'nun liderliğindeki Gelecek Partisi'ni karıştırdı. Ardahan İl Başkanı Celil Toprak, eşini dövdüğü için tutuklandı...Abone ol
Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı Celil Toprak, eşinin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Toprak, "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.
Z.T, eşi Celil Toprak'ın kendisini döverek burnunu kırdığı gerekçesiyle Ardahan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Şikayet üzerine Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Celil Toprak önce gözaltına alındı, sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.