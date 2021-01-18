BIST 1.557
DOLAR 7,48
EURO 9,04
ALTIN 441,86
HABER /  GÜNCEL

Gelecek Partisini sarsan tutuklama! Ardahan İl Başkanı, karısını döverek burnunu kırdı

ARDAHAN'dan gelen haber Ahmet Davutoğlu'nun liderliğindeki Gelecek Partisi'ni karıştırdı. Ardahan İl Başkanı Celil Toprak, eşini dövdüğü için tutuklandı...

Abone ol

Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı Celil Toprak, eşinin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Toprak, "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Z.T, eşi Celil Toprak'ın kendisini döverek burnunu kırdığı gerekçesiyle Ardahan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Celil Toprak önce gözaltına alındı, sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul’da kar trafiği yoğunluk yüzde 80’e ulaştı
Madende işçiler göçük altında kaldı! Not yazıp bakın ne istediler
Tuğrul Türkeş'ten 'azgın milliyetçilik' çıkışı! Yeni bir metot ve ıslah ihtiyacı var
Antalya'da camiye namaz kılmaya gitti! Başına gelmeyen kalmadı
700 kilometreden gelip profesörün odasına not bıraktı! Notta yazanlar şoke etti
Vatandaşı isyan ettiren olay! Dolar düştü ancak fiyatlar düşmüyor
Emre Kocadağ: Mandzukic teklifimizi olumlu görmedi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan flaş bütçe açıklaması 66,5 milyar lira tasarruf sağladık
Inter'den Juventus karşısında kritik galibiyet
18 Ocak evde bakım maaşları 34 ilde yattı yeni sorgulama ekranı
Yorumlar 3 yorum