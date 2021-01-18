Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı! Hedef 400 bin forma

Yılın transferi olarak değerlendirilen Mesut'un gelişiyle gerek sponsor gerekse forma satışlarıyla büyük bir gelirin kasaya girmesi hedefleniyor. Şimdiye kadar 130 bin forma satan Fenerbahçe'nin hedefi ise 400 bin forma satmak.

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Fenerbahçe, Mesut Özil transferini resmen bitirdi. Sarı-lacivertliler, Alman yıldızı dün gece İstanbul'a getirdi. 32 yaşındaki deneyimli orta saha ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacak. Mesut Özil'i transfer ederek dünya çapında ses getiren Fenerbahçe, aynı başarıyı maddi olarak da değerlendirmenin hesaplarını yapıyor.

Sabah'ın haberine göre; taraftar şimdiden resmi mağazalara Mesut forması için akın ederken yönetim de bunun için hazırlıklarını yaptı. Düne kadar yeni sezon formalarından 130 bin adet satılırken Mesut'un gelişi ile talep patlaması bekleniyor. Yönetim, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ile Uzak Doğu'da en az 270 bin forma daha satarak 400 bin barajını aşmayı hedeflerken bu sayı da kulüp tarihinin rekoru olacak.

Yönetim, pandemi nedeniyle gelirlerinin bir hayli düştüğü dönemde forma satışından gelecek gelirin yanı sıra taraftarın da Fenerium ürünlerine ilgisi ile kasasını takviye etmek istiyor.