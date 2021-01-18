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Joe Biden'ın yemin törenine "içeriden saldırı" endişesi: 25 bin Ulusal Muhafız'a güvenlik soruşturması

ABD Federal Soruşturma Bürosu, "içeriden bir saldırı düzenlenebileceği" endişesiyle yeni Başkan Joe Biden'ın yemin töreninde görev alacak 25 bin Ulusal Muhafız mensubu hakkında güvenlik incelemesi yapacak.

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Ordu sekreteri Ryan McCarthy, komutanlara sorumlu oldukları askerleri iyi izlemeleri konusunda komut verildiğini ve Ulusal Muhafız mensuplarına "içeriden gelebilecek saldırılara karşı" eğitim verildiğini bildirdi. Kendisi ve diğer ordu liderleri üç saatlik bir güvenlik tatbikatına katıldıktan sonra konuşan McCarthy, "Süreci ilerletmeye devam ediyoruz. Bu operasyonda görev yapacak herkesi ikinci, üçüncü defa inceliyoruz" açıklaması yaptı.

Pazar günü çeşitli eyalet başkentlerinde ufak eylemler meydan geldi. Eylemler, eyalet yetkililerinin beklediği büyüklüğe ulaşmadı. 

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