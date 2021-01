Gaziantep'te intiharla ortaya çıktı! Bakanlık tarifle aramaya koyuldu

GAZİANTEP'te geçen yıl Zeugma Müzesi'nde görevli arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıp eserler için harekete geçti.

Abone ol

Gaziantep Müze Müdürlüğü’ne bağlı Zeugma Müzesi’nde görevli arkeolog Merve Kaçmış, 13 Ocak’ta Diyarbakır’da intihar etmişti. Müzede görevli olan ve daha sonra tayini çıkan arkeolog Ü.Y.P. üzerinde görünen envantersiz ve kayıp eserlerin Kaçmış’a zimmetlenmek istendiği, direnmekten başka çaresi kalmayınca da ‘mobing’e uğrayıp intihar ettiği ortaya çıkmıştı. Ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Gaziantep Zeugma Müzesi’nde soruşturma başlatmış, müfettişler müzede Orta ve Erken Tunç Çağı’na kadar giden yaklaşık 5000 yıllık 10 eserin kaybolduğunu belirlemişti.



Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonerler ve müzayede evlerini uyarmak ve kayıp eserlerin alım satımına engel olmak için resmi internet sitesinden ‘Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele’ bölümünden duyurdu. Bakanlık eserlerin normalde fotoğraflarını ve envanter bilgilerini koyarak buradan duyuru yapıyordu.







İnterpole verecek kadar fotoğraf ve bilgileri yok

Hürriyet'in haberine göre, Gaziantep Zeugma Müzesi’nden kaybolan 10 eser ile 2013 yılında kaybolduğu tespit edilen 17 tarihi eserin çoğunun envanter fotoğraflarının bile olmadığı ortaya çıktı. M.Ö. 3000 yıllarına kadar giden kıymetli eserlerin bazılarının var olan fotoğrafları ise ya siyah beyaz ya da eseri tanımlamaya yetecek görüntüde değil. Bakanlık duyurusunda eserlerin ölçüleri, dönemleri ile birlikte sadece görünümünü anlatan 3 cümlelik tanımlamalara yer verildi. Eserlerin yurtdışına çıkmasını engellemek için gerek sınır kapılarına gerekse interpole verecek kadar fotoğraf ve bilgilerinin olmaması eserlerin bulunmasını zorlaştırıyor.



Aranan bazı eserler

- Envanter No: 204.58.01 Adı: Vazo-Çömlek, Dönemi: Roma, Ölçüleri: Yük:9.8 Cm, Gen:7.2 Cm. Tanımı: Basit ağız kenarlı, alta doğru daralan, hafif şişkin gövdeli, üzeri yivli, düz dipli kap. Eserin fotoğrafı bulunmamaktadır.



- Envanter No: 510.10.97 Adı: Meyvelik, Cinsi: Pişmiş Toprak, Dönemi: Erken Tunç Çağı, Ölçüleri: Yük:16.3 Cm, A. Ç: 13.2 Cm. Tanımı: Koyu sarı- kahverengi hamurda çark yapımı, ağız kenarı düz, hafif içe dönük ayak elle düzeltilmiş, kaide kırık ve yapıştırılmış, tamamına yakını eksik, gövde de kırık ve yapıştırılmış. Eserin fotoğrafı bulunmamaktadır.



- Envanter No: 8.66.96 Adı: Vazo, Cinsi: Pişmiş Toprak, Dönemi: Tunç Çağı, Ölçüleri: Yük: 8.6 Cm, Gen: 6.6 Cm. Tanımı: Kırmızımsı hamurlu, oval gövdeli, ağız kenarı çift dudaklı, kısa silindirik dar boyunlu halka diplidir. Gövdesinde kırık ve çatlaklar vardır. Eserin fotoğrafı bulunmamaktadır.