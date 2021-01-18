Yapamaz denileni yaptılar! Konya'da 3 kızın annesi öldükten sonra yaptıkları görenleri şaşırttı

Annesiz büyüdüklerini için sürekli babası Ümit Tunaboylu'nun iş yerine geldiklerini belirten Hilal Tunaboylu (23) ''Biz babamdan kopamadık. Babamızın yanına gidip geldiğimiz için bu mesleği kazandık. Annesiz büyüdüğümüz için sürekli babamızın yanındaydık ve meslek ilgimizi çekmeye başladı." dedi.