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Hesabına gelen para kabusu olan genç yazılımcı: Psikolojim bozuldu

İhlas Haber Ajansı

MALTEPE'de yazılım işiyle uğraşan Mesut Haylar'ın verdiği hizmet sonrası ücret olarak haberi olmadan dolandırıcılıkla elde edilen paranın kendi hesabına gönderilmesi mahkemelik etti. Mahkemede dolandırıcılıktan 'sanık' olarak yargılanacağını öğrenen Haylar, 'Bu olay yüzünden psikolojim bozuldu' dedi.

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Olay, geçtiğimiz aylarda İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ikinci el ürün satışı gerçekleştirilen bir platform üzerinden cep telefonu satışı için anlaşan taraflardan alıcı şahıs ücreti karşı tarafa banka hesabı yoluyla iletmiş olmasına rağmen satıcı tarafından kendisine cep telefonu gönderilmeyince olayı Cumhuriyet Başsavcılığına taşıyarak, dolandırıldığını belirtip şikayetçi oldu.

Dolandırıcı o parayı farklı kişilere gönderince...                                                       O esnada parayı almasına rağmen sattığı cep telefonunu, alıcı şahsa göndermediği iddia edilen kişi, almış olduğu 2 bin 500 lirayı farklı kişilerin hesabına geçirdi. Üçüncü kişilere geçen 2 bin 500 lira son olarak da Maltepe'de yaşayan ve yazılım işiyle uğraşan Mesut Haylar'a sunmuş olduğu yazılım hizmeti sonrası elektronik para sistemi üzerinden aktarıldı.

Davada 'sanık' olarak yer alıyor                                                                           Cep telefonu satıcısı tarafından dolandırıldığını belirten şahsın şikayetçi olması sonrası konu hakkında dava açıldı. Paranın gittiği hesapların takip edilmesi üzerine yazılım firması sahibi Mesut Aylar paranın geldiği son hesap olarak görülünce açılan davada 'sanık' olarak yer aldı.

"Hem telefon sattıkları kişiyi hem de beni dolandırdılar"
Hakkında açılan davayı öğrenince hayatının şokunu yaşadığı belirten Mesut Haylar, şöyle dedi: İkinci el alışveriş sitesi üzerinden telefon satın alan bir hanımefendi, satıcıya cihazın parasını gönderip, telefonu kargo ile kendisine göndermesini istemiş. Ancak satıcı telefonu kadına göndermemiş. Hanımefendi dolandırıldığını anlayınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruyor."

"Telefonu, alıcıya göndermeyen şahıs bu parayla farklı yerlere ödemelerde bulunuyor. Bu paranın geçtiği şahıslar bizim firmamızdan hizmet alınca para bizim hesaba geçiyor. Biz de ödemeyi elektronik sistem üzerinden aldık."

"Elektronik para sisteminde de açıklama bölümü olmadığı için haliyle fatura numarası da yazılı değil. Bu sebepten bize parayı gönderen şahsın bilgilerine de ulaşamıyoruz. Bu durum sonunda da olayın sanığı olarak ben gözüküyorum. Adamlar, hem telefon sattıkları kişiyi hem de beni dolandırdılar"

Korkuyorum...: Yaşanan olay sonrası zor günler yaşadığını söyleyen Haylar, "Evden çıkmaya korkar hale geldim. Sokakta polis gördüğümde beni götürmek için geldiklerini zannedip, korkuyorum. Bu olay yüzünden psikolojim bozuldu" dedi.

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