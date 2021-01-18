Dünya devinden bomba altın tahmini 2021'de fiyatlar

Bank Of America (BoFA) tarafından hazırlanan raporunda altın fiyatının 2021 yılında ortalama 2.063 dolar olacağını tahmin ediyor.

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Değerli metallerin 2021 performansı merak konusu oldu. Metal piyasalarının gözü COVID-19 aşısının makroekonomik etkileri ve ABD’nin mali teşviklerinde. Yatırımcılar yeni yılda altının yönününün ne yönde olacağını araştırırken Bank Of America (BoFA) tarafından hazırlanan rapor dikkat çekti.

Bankanın hazırlıdğı rapora göre, altın fiyatının 2021 yılında güçlü seyretmesi bekleniyor. Kuruluş, 2021 yılında ortalama fiyatın 2063 dolar olacağını tahmin ediyor.

ABD'nin mali teşvik paketlerinin yanı sıra büyük ülkelerde faiz oranlarının uzun bir süre artırılması beklenmiyor. Bu durum analistler tarafından altını destekeliyici unsur olarak görülüyor.

2021 gümüş ons tahmini fiyatı 28.74 dolar

BOFA, an itibarıyla 1829 dolar düzeylerinden işlem gören ons altının gelecek yıl ise ortalama 1900 dolar olacağını öngördü. Gümüş için ise

2021 yılı tahmini 28,74 dolar, 2022 tahmini ise 31,00 dolar açıklandı.