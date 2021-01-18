Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel için yeni hamle

QPR ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bright Osayi-Samuel ile 2021- 22 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varan Fenerbahçe, oyuncunun devre arasında takıma katılması adına görüşmeler yapıyor.

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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mesut Özil, özel uçakla Londra'dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen uçaktan eşi ve çocuğuyla inen Mesut Özil'i, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu karşıladı. Londra'da iki kez Kovid-19 testi uygulanan ve 4 gün evinde karantinada kalan Mesut Özil, Sağlık Bakanlığı'nın kuralları gereği İstanbul'da karantinada kalacak.

QPR ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bright Osayi-Samuel ile 2021- 22 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varan Fenerbahçe, oyuncunun devre arasında takıma katılması adına görüşmeler yapıyor.

Football Insider'a göre; sportif direktör Emre Belözoğlu, QPR'a 750 bin Pound'luk bir teklif sundu. QPR cephesi bu konuda henüz yanıt vermezken, İngiliz ekibi, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu bırakmaya sıcak bakmıyor.