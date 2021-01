Diyarbakır'da gören şaşkına döndü fotoğrafını çekti: İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım

DİYARBAKIR'da 6 bacaklı doğan kuzu mahallelinin ilgi odağı haline geldi. Mahsun Bulut hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirtti.

Abone ol

Çınar ilçesine bağlı kırsal Düzova Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Mahsum Bulut'un koyunlarında biri, ikisi boyun kısmından olmak üzere 6 bacaklı bir kuzu dünyaya getirdi. Bulut, sağlığında bir sorun bulunmayan kuzuyu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İlk defa böyle bir durumla karşılaşan Bulut, mahalleliye durumu anlattı. Mahsum Bulut, görenlerin ilgi odağı haline gelen kuzusunu satmayı düşünmüyor.



Kuzunun yaklaşık 20 gün önce doğduğunu ve şu ana kadar herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını ifade eden Bulut, "Doğumda ters olarak doğdu. Biz de müdahale ettik. Yavru dünyaya gelince, baktığımızda altı bacaklı olduğunu gördük. Allah'ın mucizesidir. Biz ilk defa 6 bacaklı bir hayvan gördük. Amcalarıma, onların çocuklarına ve babamlara söyledim. Onlar da daha önce görmemiş. Köylülerden büyük ilgi gördü. Veteriner falan hiç gelmedi, biz de söylemedik. Durumu şu an gayet iyi. Sütünü içiyor. Sağlığı da yerinde. Ne olacağını şu an bilmiyoruz. Ben kendimi bildiğimden beridir hayvancılıkla uğraşıyoruz. Köylüler de şaşırdı. Satmayı şu an için düşünmüyoruz" diye konuştu.







"6 bacaklı olduğundan fotoğraf çektirdim"

6 bacaklı hayvanı gören mahalleli İslam Ertem de, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını dile getirerek, "Böyle bir şeyin olması mucize. Hayvanı çok sevdim. 6 bacaklı olduğundan fotoğraf çektirdim" dedi.