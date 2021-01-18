Ardahan'da hayrete düşüren görüntü! İkiye bölündü

ARDAHAN'da yer alan Çıldır Gölü'nde sıcak hava ve rüzgar sebebiyle buzlar çözülmeye başladı. Ortaya çıkan görüntü görenleri hayrete düşürdü.

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Yaklaşık bir ay önce dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi 50 santimetre buz tutan Van'dan sonra Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Çıldır, bir haftadır hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle çözülmeye başladı. Buzların çözülmesi ile birlikte Çıldır Gölü’nde iki farklı manzara oluştu.



İlginç görüntülerin oluştuğu gölün fotoğrafını çekmek için bölgeye gelen Hacı Yıldız, "Bu sene geç gelen kışla birlikte, erken giden bir kışa şahit oluyoruz. Buralarda normalde bu zamanda festival yapılırdı, kızaklar kayardı, arabalar rafting yapardı ama bu sene erkenden çözüldü. Sadece kıyı tarafındaki buzlar sağlam" diye konuştu.