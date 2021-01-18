Nagehan Alçı'dan Ziya Selçuk'a 'aşı' çağrısı: Masaya yumruğunuzu vurun

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Okulların en kısa sürede açılması hedefleniyorsa öğretmenler neden aşıda bu kadar arka sıralarda?" diye sordu. "Sayın Ziya Selçuk’a buradan yalvarıyorum." diyen Alçı, "Masaya yumruğunuzu vurun, öğretmenleri aşı listesinin en başına yazdırın…" diye seslendi.

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 'Öğretmenler aşı listesinde neden 2. grubun 7. sırasında?' başlığıyla yayımlanan yazısında aşı listesinde öğretmenlere öncelik verilmesi gerektiğini savundu. Alçı, "Sahadaki askerler ve kendilerini korumakta zorlanacak çok elzem pozisyondaki memurlara öncelik tanınmalı ama ben Bakanlık memurlarından önce, ikinci grubun en başına öğretmenlerin yazılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Buna hiçbir itirazım yok"

Nagehan Alçı, 'Aşı listesinde kafama takılan sorular' ara başlığında şu ifadeleri kullandı: Bu aşamada bunun yolu büyük oranda aşıdan geçiyor. İşte ip de orada kopuyor sevgili okurlar… Aşılanacak grupların sırası ile ilgili detaylı bir liste açıklandı. Bu zincirde öncelikli gruplara dikkatle baktınız mı? Birinci grupta bildiğiniz gibi sağlık çalışanları, yaşlı bakım evleri çalışanları ve 65 yaş üzeri var. 65 yaş üzeri yaklaşık 8 milyon vatandaş bulunduğuna, yaklaşık 1.5 milyon da sağlık çalışanımız olduğuna göre ilk grup maksimum 9-9.5 milyon vatandaştan oluşuyor. Buna hiçbir itirazım yok.

İkinci grupta sıralama şöyle:

Gelelim ikinci gruba… İkinci grupta sıralama şöyle: A1 Milli Savunma Bakanlığı, A2 İçişleri Bakanlığı, A3 Kritik görevlerdeki kişiler, A4 Zabıta, özel güvenlik, A5 Adalet Bakanlığı, A6 Cezaevleri, A7 Eğitim Sektörü (Öğretmenler ve öğretim üyeleri), A8 Gıda Sektörü… Liste böyle uzayıp gidiyor. Öğretmenler ikinci grubun yedinci sırasına konmuş. Say say bitmez… Yedi!

Sayın Bakan’ın söylediği gibi okulların en kısa sürede açılması hedefleniyorsa bu sıralamada bir çelişki yok mu?

"Öğretmenler aşılanmadığı için çocuklar evde kalmaya devam ediyor"

Öğretmenlerin üzerindeki gruplara bir bakın lütfen sevgili okurlar… Elbette sahadaki askerler ve kendilerini korumakta zorlanacak çok elzem pozisyondaki memurlara öncelik tanınmalı ama ben Bakanlık memurlarından önce, ikinci grubun en başına öğretmenlerin yazılması gerektiğini düşünüyorum. Bakanlıkların yanı sıra zabıta ve özel güvenlik görevlilerinin öğretmenlerden önce aşılanması da tuhaf gelmiyor mu size mesela? Bakanlık memurları, zabıta ve özel güvenlik görevlileri önemsiz oldukları için değil. Elbette hepsi teker teker çok kıymetli ve toplumda önemli görevler icra ediyorlar. Ancak bu gruplar kendilerini maske ve mesafe ile koruyarak bir süre daha görevlerine devam edebilme olanağına sahipken öğretmenler aşılanmadığı için çocuklar evde kalmaya devam ediyor.

"Sayın Selçuk yumruğunu masaya vurmalı"

Sevgili okurlar bu konuda kafa yoran doktorlar ve eğitimcilere listeyi sorduğumda konuştuğum herkesten aynı tepkiyi aldım: Bu mantıkla okulları bahara kadar açmamız zor görünüyor" diye devam eden Alçı, yazısında şu ifadelere yer verdi: Şayet çocuklarımızın, bu ülkenin gelecek nesillerinin eğitime kavuşmalarını önemseyen bir ülke isek bu listede öğretmenleri en yukarıya almamız şart. Sayın Ziya Selçuk’a buradan yalvarıyorum. Çocukları alışveriş merkezlerinden, marketlerden, mağazalardan çıkarıp okullarına kavuşturmak için masaya yumruğunuzu vurun, öğretmenleri aşı listesinin en başına yazdırın…