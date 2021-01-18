Mustafa Sarıgül'e haciz şoku! Bu kez aracına el kondu

Mallarına haciz gelen, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Mustafa Sarıgül'ün icra kararı alınan AUDİ marka otomobili için bugün bağlama kararı alındı.

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün mallarına haciz geldi. Türkiye Değişim Partisi ile iddialı bir çıkış yapmaya çalışan Sarıgül’ün, İstanbul’un çeşitli yerlerinde akaryakıt istasyonlarına sahip olan Mustafa Turan’a 4 milyon 117 bin TL borçlu olduğu ortaya çıktı. Odatv’nin edindiği bilgilere göre, Turan verdiği borçların tahsil edilmemesi üzerine yasal yollara başvurdu ve icra takibi başlatıldı.

Sarıgül’ün icra kararı çıkarılan malları arasında, AUDI marka otomobil, daireler ile İstanbul ve Ankara’daki arsaları yer aldı. Mustafa Turan’a borçlu isimler arasında, eski CHP’li ve bir zamanlar Sarıgül’e yakınlığıyla bilinen Hüseyin Avni Sipahi de yer aldı.

''Pazartesi ya da Salı günü gerekli açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız''

Odatv’ye açıklamada bulunana Mustafa Sarıgül “Bugün Savcılık kapalı, müracaatımızı yapacağız. Pazartesi ya da Salı günü gerekli açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız. İnsanın başına hayatta her şey gelebiliyor ama hukuk bunu halledecektir” dedi.

Aracına el kondu

Sarıgül’ün, İstanbul’un çeşitli yerlerinde akaryakıt istasyonlarına sahip olan Mustafa Turan’a 4 milyon 117 bin TL borçlu olduğu ortaya çıktı. Sarıgül’ün icra kararı çıkarılan malları arasında, AUDI marka otomobil, daireler ile İstanbul ve Ankara’daki arsaları yer aldı. Öte yandan Sarıgül’ün, icra kararı alınan AUDİ marka otomobili için bugün bağlama kararı alındı.