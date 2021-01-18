BIST 1.522
DOLAR 7,51
EURO 9,07
ALTIN 443,90
HABER /  GÜNCEL

Yağışlar İstanbul'a yaradı! Barajlarda son durum

İSTANBUL'da doluluk oranları yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi hızla yükselmeye başladı. İSKİ'nin verilerine göre İstanbul barajlarının doluluk oranı 30.10'a ulaştı.

Abone ol

İstanbul barajlarında bir kaç hafta önce yüzde yirminin altına inen doluluk oranları son günlerde yaşanan kar ve yağmur şeklindeki yağışların ardından hızla yükselişe geçti. İSKİ verilerine göre dün 29.48 olan baraj doluluk oranı bugün yüzde 30.10 olarak kayıtlara geçti. Barajların geçen sene bu dönem doluluk oranı ise 53.09 olarak ölçülmüştü. 

Bir kaç hafta önce neredeyse kuruyan Kazandere 34.41'e, Papuçdere barajının doluluk oranı ise 15.43'e yükseldi. Istırancalar barajında ise doluluk oranı yüzde 84.95'e ulaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransız Bakan Schiappa: 5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum
Kırmızı listede bulunuyordu! Şanlıurfa'da ortaya çıktı kanguru fare ve sincaba benziyor
Sakarya kar ne zaman duracak saatlik hava durumu raporu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü: Aşıda bizi sınırlayacak olan tek şey tedarik sorunu olabilir
Pakistan’da Kovid-19 nedeniyle 2 ay ara verilen yüz yüze eğitim 'kademeli' olarak tekrar başladı
Adana’da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Uzmanından koronavirüsün hedefindeki akciğer için meyve ve sebze önerileri
Kocaeli hava durumu meteoroloji saatlik raporu verdi
Ardahan'da hayrete düşüren görüntü! İkiye bölündü
Karadeniz'de batan kuru yük gemisi! 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Yorumlar