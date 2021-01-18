Yağışlar İstanbul'a yaradı! Barajlarda son durum

İSTANBUL'da doluluk oranları yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi hızla yükselmeye başladı. İSKİ'nin verilerine göre İstanbul barajlarının doluluk oranı 30.10'a ulaştı.

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İstanbul barajlarında bir kaç hafta önce yüzde yirminin altına inen doluluk oranları son günlerde yaşanan kar ve yağmur şeklindeki yağışların ardından hızla yükselişe geçti. İSKİ verilerine göre dün 29.48 olan baraj doluluk oranı bugün yüzde 30.10 olarak kayıtlara geçti. Barajların geçen sene bu dönem doluluk oranı ise 53.09 olarak ölçülmüştü.

Bir kaç hafta önce neredeyse kuruyan Kazandere 34.41'e, Papuçdere barajının doluluk oranı ise 15.43'e yükseldi. Istırancalar barajında ise doluluk oranı yüzde 84.95'e ulaştı.