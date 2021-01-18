Sakarya kar ne zaman duracak saatlik hava durumu raporu

SAKARYA'da haftasonu etkili olan kar yağışı bugünden itibaren etkisini kaybediyor hava durumu 5 günlük rapor meteoroloji tarafından açıklandı.Sakarya'da bugünden itibaren kar yağışı duruyor fakat sıcaklıklar -8 dereceye kadar düşecek don olayı görülecek. İşte 15 günlük Sakarya hava durumu raporu.

Abone ol

SAKARYA hava durumu için meteorolojinin tahminleri tuttu ve kar yağışı haftasonu boyunca etkili oldu. Kar kalınlığının yer yer 8 cm'yi geçtiği Sakarya'da kar yağışı bugün etkisini kaybediyor fakat soğuğu kalıyor. Sakarya'da sıcaklıklar -8 dereceye kadar inecek. Haftasonuna doğru sıcaklık değerlerinde artış olacak. İşte 15 günlük-5 günlük Sakarya hava durumu raporu

20 Ocak Çarşamba günü de hava çok bulutlu, sıcaklık en düşük eksi 3, en yüksek 5 derece.

21 Ocak Perşembe ve 22 Ocak Cuma günü havanın güneşli olması bekleniyor, sıcaklıkla ilgili bir tahmin ise yok.

Sürücülerin salı ve çarşamba günü don olaylarına karşı dikkatli olması, vatandaşların ise su sayaçlarıyla ilgili de gerekli önlemleri almaları gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Kütahya, Antalya, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli çevrelerinde yer yer gök gürültülü kar sağanağı, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bu illere kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.