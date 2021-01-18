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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü: Aşıda bizi sınırlayacak olan tek şey tedarik sorunu olabilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'nin aşı konusunda geçmişteki karnesinin iyi olduğunu belirterek, "Aşıda bizi sınırlayacak olan tek şey tedarik sorunu olabilir" görüşünü savundu.

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Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Özlü, aşıya karşı tereddütlerin çok büyük oranda ortadan kalkmış göründüğünü söyledi. Özlü,  “Bu inanın çok sevindirici. Sağlık Bakanımız başta, Bilim Kurulu üyeleri, birçok akademisyen, meslektaşımız canlı aşılama görüntüleri paylaşınca toplum da bu konuda daha rahat hissetmeye başladı. Dolayısıyla da daha rahat bu noktaya gelindi. İlla ‘Ben aşı olmayacağım’ diyen de olabilir elbette ama ben büyük bir direnç olacağını sanmıyorum. Zaten CoronaVac aşısı, eski usul denilen, inaktif bir aşı olduğu için güven açısından sorunlu bir aşı değil.” dedi.

Özlü, açıklamasının devamında şunları söyledi;
“Türkiye’nin aşı konusundaki geçmiş karnesi iyi. Bizde genç nüfus hayli fazla. Türkiye ‘çocukluk aşıları’ konusunda dünya çapında hayli başarılı bir ülke ve dolayısıyla altyapısı güçlü. CoronaVac aşısı için oluşturulan dijital sistem de güven verici.

Aşının Türkiye’ye girişinden kişiye uygulanmasına kadarki süreç adım adım takip edilebiliyor. Ayrıca, aşının inaktif olması farklı uygulama konseptleri de gerektirmiyor. Biliyorsunuz, Almanya ve ABD’deki aşıların saklama koşulları ve uygulama alanları bizimkinden çok farklı. Belli yerlerde, belli ekipmanlarla yapılabilen bir aşı. O nedenle oradaki süreçler zor ve yavaş ilerliyor.

Bizi sınırlayan ya da sınırlayacak olan tek şey tedarik sorunu olabilir. Onun dışında aşı geldikçe Türkiye hızlı aşılamayı yapar ve aşılama devam ettikçe de pandemide kontrolü ele geçirebiliriz.” 

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