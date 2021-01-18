BIST 1.522
DOLAR 7,51
EURO 9,07
ALTIN 443,90
HABER /  YEREL

Kocaeli'de turistleri taşıyan midibüs tıra çarptı: 10 yaralı

Anadolu Ajansı

KOCAELİ'de turistlerin bulunduğu midibüsün tıra çarpması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.

Abone ol

Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı Gebze Muallimköy mevkisinde Ankara yönüne giden Memduh Şık idaresindeki 34 GM 337 plakalı turistleri taşıyan midibüs, önünde seyreden Muharrem Bahar yönetimindeki 16 HBL 13 plakalı tıra çarptı. 

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan midibüs sürücüsü ile 9 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Şık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da 'hastaneye gidiyorum' dedi takside alkol aldığı ortaya çıktı
Düzce hava durumu kar kaç gün sürecek saatlik rapor
Fransız Bakan Schiappa: 5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum
Kırmızı listede bulunuyordu! Şanlıurfa'da ortaya çıktı kanguru fare ve sincaba benziyor
Sakarya kar ne zaman duracak saatlik hava durumu raporu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü: Aşıda bizi sınırlayacak olan tek şey tedarik sorunu olabilir
Bayern Münih Freiburg karşısında haftayı kayıpsız geçti
Pakistan’da Kovid-19 nedeniyle 2 ay ara verilen yüz yüze eğitim 'kademeli' olarak tekrar başladı
Adana’da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Uzmanından koronavirüsün hedefindeki akciğer için meyve ve sebze önerileri
Yorumlar