Kocaeli'de turistleri taşıyan midibüs tıra çarptı: 10 yaralı

KOCAELİ'de turistlerin bulunduğu midibüsün tıra çarpması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.Abone ol
Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı Gebze Muallimköy mevkisinde Ankara yönüne giden Memduh Şık idaresindeki 34 GM 337 plakalı turistleri taşıyan midibüs, önünde seyreden Muharrem Bahar yönetimindeki 16 HBL 13 plakalı tıra çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada yaralanan midibüs sürücüsü ile 9 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Şık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.