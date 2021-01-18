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Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe

İhlas Haber Ajansı

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 44 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce 11-17 Ocak 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 65,8 gram esrar, 2 kilo 13,78 gram metamfetamin, 4,92 gram eroin, 7 bin 103 paket kaçak sigara, 250 adet puro, 108 adet tıbbı ilaç, 65 paket elektronik sigara tütünü, 65 adet tesisat malzemesi, 64 şişe kaçak içki, 48 adet kaçak cep telefonu, 3 adet araç lastiği ele geçildi ve 1 adet resmi belgede sahtecilik olayı tespit edildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 44 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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