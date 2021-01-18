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Zenit'ten Mesut Özil cevabı: Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp

RUSYA'nın Zenit kulübü, sosyal medya hesabından gelen Mesut Özil sorusuna, 'Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp.' şeklinde cevap verdi.

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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mesut Özil, özel uçakla Londra'dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen uçaktan eşi ve çocuğuyla inen Mesut Özil'i, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu karşıladı. Londra'da iki kez Kovid-19 testi uygulanan ve 4 gün evinde karantinada kalan Mesut Özil, Sağlık Bakanlığı'nın kuralları gereği İstanbul'da karantinada kalacak.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'i kadroya katması dünyada büyük yankı uyandırırken, Rusya'nın Zenit kulübünden sürpriz bir paylaşım geldi. Zenit'in İngilizce hesabı, "Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gitmesi hakkında ne düşünüyorsun" şeklindeki bir soruya, "Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp" şeklinde bir cevap verdi.

''Onu Fenerbahçe'de izlemek gerçekten heyecan verici olacak''
Rusya'nın Spartak Moskova kulübü ise "Kuşağımızın en büyük oyun kurucularından biri ve harika taraftarları olan büyük bir kulübe katılıyor. Onu Fenerbahçe'de izlemek gerçekten heyecan verici olacak!" şeklinde yorumda bulundu.

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