Okullar ne zaman açılacak 2021 MEB son haberi sevindirdi

Binlerce öğrenci, öğretmen ve veli okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelecek habere kilitlenmişti ve umut veren o açıklama geldi. Okulların 15 Şubat'ta yarı yıl tatilinin ardından açılması bekleniyor. Kademeli olarak açılması söz konusu olan okulların açılış tarihi hakkında detaylar haberimizde

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Eylül ayının başında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçen öğrenciler, koronavirüs vaka ve ölü sayısındaki artışlar sonrası yeniden uzaktan eğitime dönmüştü. 2021'de uzaktan eğitim devam edecek mi, okullar açılacak mı? Milyonlarca öğrenci ve veli bu sorunun yanıtına kilitlenmişti ki sevindiren haber Ziya Selçuk'tan geldi. Ziya Selçuk okulların açılış tarihi hakkında ilk kez bu kadar net konuştu ve kademeli olarak okulların açılabileceğini söyledi.

Okullar ne zaman açılacak 2021: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına yönelik büyük beklentilerin olduğunu belirtti. Selçuk, '' Baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde Kabine'nin alacağı kararlara bağlı. 15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.'' dedi.

Okullarda tam zamanlı olarak tüm çocukların olmasının mümkün olmadığını belirten Bakan Selçuk, yine kademeli olarak sisteme giriş yapılacağını ifade etti.

Sınavlar nasıl olacak: Bakan Selçuk, ilkokul, ortaokul ve lisedeki sınavlara ilişkin de merak edilenleri yanıtladı. Buna göre, ilk ve ortaokullarda sınavlar iptal edilmişti. Öğrencilerin yüzde 60'ı sınava girdi ve yüzde 40 ise henüz sınava dahil olmadan 25 Aralık'ta sınavların gerçekleşmemesine yönelik karar çıktı. Selçuk konu hakkında; ''İlk ve orta okullarımız karnelerini dijital alacak dedik. Küçük bir ayrıntıyı gündeme getirdik. Bazı veliler haklı olarak dedi ki, "Bizim çocuklarımız sınava girdi notlarını aldı, diğer çocuklar performanstan aldı.' Biz de bir seçenek sunduk. İsteyen velilerimiz benim çocuğum sınavdan not alsın ya da almasın şeklinde karar verebilecek. İlk ve orta okullarda sınav olarak yapılmaması ama liselerde mutlaka sınav olarak yapılması kritik kararı çıktı.''

Sınavlarda öğrenciler bütün müfredattan sorumlu olacak. Sürecin gidişatına göre karar değişikliğinin olabileceğini de Bakan Ziya Selçuk belirtti.

Öğretmenler korona aşısı olacak mı: Yüz yüze eğitime ilişkin kritik detayları paylaşan Selçuk, eğitimcilerin koronavirüs aşısı olmasına yönelik de önemli açıklamalarda bulundu. Birinci aşamada sağlık çalışanlarının aşılama işleminin ardından ikinci aşama olarak öğretmenlerin de aşı olacağını ifade etti.