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Üsküdar'da akılalmaz kaza! 10 metre kaydı bahçeye uçtu dik durdu

Demirören Haber Ajansı

ÜSKÜDAR'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerleri parçalayıp apartman bahçesine uçtu.

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Kaza saat 09.30 sıralarında Acıbadem Mahallesi Başöğretmen Sokak'ta meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 10 metre kayarak kaldırıma çıktıktan sonra da demir bariyerleri kırıp apartmanın bahçesine düştü. 

3 metre yükseklikten düşen otomobil bahçede dik bir şekilde kaldı. Balkondan destek alarak dik duran otomobildeki kadın sürücü kazayı gören vatandaşlar tarafından araç içinde çıkartıldı. Kazayı gören bina sakinleri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri aracın düştüğü yerde dubalarla güvenlik önlemi aldı. Yaralıyı araçtan çıkartanlardan biri olan Bekir Yeşer, "Sesi duydum. Hemen yardıma koştum. Bayan sürücüyü ben çıkardım. Çok korkmuştu. 15-20 metreden kayarak boşluğa düştü." diye konuştu.

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