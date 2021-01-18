Parktaki masayı kıranlara belediyenin sosyal medya hesabından sitem: Kalbimizi de kırdınız

ŞANLIURFA'da, 4 kişi bir parktaki masanın tahtalarını söktü. Haliliye Belediyesi; güvenlik kamerasına yansıyan olayı sosyal medya hesabından, “Kırılan sadece kamelya olmadı, kalbimizi de kırdınız” notuyla paylaştı

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Haliliye Belediyesi’ne ait Bamyasuyu Mahallesi'nde bulunan Cevheri Parkı'na akşam saatlerinde giden 4 genç, kamelyadaki masanın tahtalarını söktü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda gençler bir süre sonra parktan ayrıldı.

Sabah parka gelen görevliler, masanın kırık olduğunu görünce güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Belediye sosyal medya hesabından görüntüleri; "Kırılan sadece kamelya olmadı, kalbimizi de kırdınız" notuyla paylaştı.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri masayı kıran kişilerin bulunması için çalışma başlattı.