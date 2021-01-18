Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu Twitter'dan duyurdu! Koronavirüse yakalandı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun, pazar günü yaptığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabında duyuran Vali Karaloğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Bir takım belirtiler üzerine Pazar günü yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Tedavim evde devam ediyor. Durumum çok şükür iyi. Cenab-ı Hak'tan bütün hastalar için şifa niyaz ediyorum" dedi.